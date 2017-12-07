В Абхазии наградили жителей, поймавших леопарда из Сочи

Им вручили грамоты Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

«Жителей села Лыхны, сумевших поймать 15 ноября леопарда, сбежавшего из Кавказского заповедника, при этом не причинив хищнику никакого вреда, наградили почетными грамотами и благодарственными письмами от Министерства природных ресурсов РФ», — сообщил директор института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар.

По его словам, в Гудаутский район для награждения специально прибыли представители Минприроды РФ, Всемирного фонда дикой природы и директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев.

В благодарственном письме отмечается, что личный вклад в сохранение жизни исчезающего вида хищника является достойным примером ответственного отношения к окружающей природной среде.

«Министерство природных ресурсов и экологии РФ выражает вам благодарность за оказанное содействие в реализации программы по восстановлению (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе», — цитирует письмо ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в абхазском селе Лыхны в ночь на 16 ноября в ловушку попал переднеазиатский леопард. По словам местных жителей, хищник в течение недели воровал у них кур. Для проверки в Абхазию отправились специалисты Минприроды РФ и московского зоопарка. Экологи по анализу крови определили особь переднеазиатского леопарда, которой оказалась самка Виктория. Ее выпустят в заповедник в Сочи в середине декабря.

Трех леопардов — Ахуна, Викторию и Килли — из сочинского Центра реинтродукции выпустили в Кавказский биосферный заповедник 15 июля 2016 года. Чтобы контролировать их перемещение, установили 14 фотоловушек. Их разместили на горе Ахцархва. Радиоошейники, которые были надеты на леопардов перед выпуском, автоматически отстегнулись через год работы.

Программа по возвращению леопарда в природу Западного Кавказа была инициирована в 2009 году. Ее проводит Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

Вернуться на ленту

Источник