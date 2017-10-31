В Абхазии предложили переименовать Черное море в Гостеприимное

Такое мнение высказал доцент Абхазского государственного университета, юрист Рамгар Маршан.

Он уточнил, что слово «черное» применяется в двух значениях — для обозначения цвета объектов и в переносном смысле.

«К примеру, говорят «черная душа», «черный человек». Раз море не имеет черного цвета, значит, оно имеет второе значение, которое противоречит жизни региона и не соответствует действительности», — считает Маршан.

На протяжении истории Черное море неоднократно меняло название. Греки называли его Понт Эвксинский, что значит «гостеприимное море». Именно на этом ученый строит свое предложение, так как это наиболее известное историческое название моря.

Ученый предлагает причерноморским странам — России, Украине, Турции, Болгарии, Румынии, Грузии — заменить название моря «Черное» на «Гостеприимное» и перейти в документах, картах на новый топоним. По мнению Рамгара Маршан, изменение названия станет хорошей рекламой для региона и будет способствовать привлечению туристов и инвесторов.

«Гостеприимное побережье привлекательнее и выгоднее для туристов, инвесторов и жителей, чем Черноморское побережье. Учитывая то, что нынешнее название моря утвердилось в других исторических условиях, когда курортов на его побережье не было, необходимо пересмотреть название моря», — цитирует Маршана портал «Sputnik Абхазии».

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