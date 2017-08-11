В Абхазии расследуют резонансное ДТП с участием российских туристов

Авария случилась 7 августа в Гагрском районе. Некоторые СМИ сообщили о том, что после аварии российские туристы из Екатеринбурга оказались в заложниках у местных жителей.

В посольстве РФ в Абхазии не подтверждают появившуюся ранее в некоторых российских СМИ информацию о том, что двух жителей Екатеринбурга, попавших в автоаварию, якобы не выпускают из республики и требуют денег за возмещение ущерба.

«Граждан РФ в Абхазии никто не похищал и не требовал за них выкуп. По электронной почте 10 августа к нам обратился Александр Снегирев, он сообщил, что на самом деле произошло дорожно-транспортного происшествия с участием его отца. В милиции города Гагры нам сообщили, что виновником произошедшего ДТП отказался российский гражданин Василий Снегирев. Он признал свою вину и выразил готовность возместить затраты на ремонт машины жителя Абхазии», — сообщил пресс-атташе российского посольства Турал Джавадов.

Ранее СМИ сообщали, что пострадавший во время ДТП житель Абхазии требовал от Снегирева компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

«Посольство РФ в Абхазии направило официальное письмо в генеральную прокуратуру Абхазии с просьбой разобраться в этой ситуации и информировать нас. Что касается автомобиля российского гражданина, он в настоящее время находится в городе Гагра до окончания следственных мероприятий», — сказал Турал Джавадов.

«Сообщение о том, что меня с сыном якобы удерживают в заложниках в Абхазии и вымогают деньги, не соответствует действительности. Сотрудники милиции Гагры, инспекторы ГИБДД и сотрудники прокуратуры оказывают мне полное содействие. Информацию, о том, что нас с сыном чуть ли не взяли в заложники неверная», — цитирует Снегирева «Интерфакс».

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