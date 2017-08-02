В Абхазии в результате взрывов на складе боеприпасов пострадали россияне

По словам министра здравоохранения республики Тамаза Цахнакии, 19 из 27 раненых — граждане РФ.

«По предварительным данным, в больницы Сухума, Нового Афона и Гудауты поступили 27 человек, в том числе 19 россиян, проводивших свой отдых в Абхазии и оказавшихся недалеко от места ЧП. В селе Приморском есть источники, в которых туристы обычно принимают грязевые ванны, потому их, по всей видимости, там оказалось так много», — сказал он.

Больше всего пострадавших поступило в Гудаутскую ЦРБ — 20 человек.

«Из них более тяжелых — двоих россиян и троих местных жителей — мы сейчас везем в республиканскую больницу Сухума, не исключено, что кому-то придется делать операцию. Ранее двоих пострадавших там прооперировали», — добавил министр.

Первый взрыв на складе произошел около 16:30 по московскому времени, после чего там возник пожар. Склад оцепили, там до сих пор слышны взрывы, поэтому туда не могут попасть сотрудники оперативных служб.

Жителей домов, расположенных в окрестностях горящего склада, эвакуируют в безопасное место, сообщает ТАСС.

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