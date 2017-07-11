В Абхазии возбудили уголовное дело об убийстве туриста из Москвы

Нападавшие на российских туристов похитили двух женщин, которых впоследствии освободили правоохранители.

Прокуратура Гудаутского района Абхазии 11 июля возбудила уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения в устье реки Аапста у села Приморского. По данным ведомства, разбойное нападение на туристов из Москвы было совершено непосредственно на берегу моря. Двое неизвестных в масках с огнестрельным оружием неустановленного образца и ножом около 12:20 по местному времени напали на группу отдыхающих.

В результате Андрею Кабанову 1987 года рождения были нанесены два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки, от которых он в последствии скончался в районной больнице. Преступники также похитили двух женщин — жену Андрея Кабанова и ее подругу, которые в результате проведенных оперативных мероприятий были освобождены.

Отмечается, что муж подруги, двое их детей 2002 и 2007 года рождения, а также двое детей Андрея Кабанова 2006 и 2015 года рождения не пострадали. В прокуратуре добавили, что правоохранительные органы ведут оперативно-розыскные и следственные действия, пишет «Российская газета».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Абхазии 11 июля убили туриста из России.

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