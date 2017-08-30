В Абхазии временно ограничили движение поездов на участке Гагры — Сухум

Российские поезда 30 августа оказались заблокированы после схода селя на перегоне Бзыбь — Гудаута.

Составы из Москвы и Белгорода, направлявшиеся на Сухум, стоят на станции Гагра. Пассажиров уже доставили к месту назначения автотранспортом.

Специалистами Абхазской железной дороги ведутся работы по восстановлению движения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 29 августа около Красной Поляны сошел грязевой сель. Потоком грязи накрыло припаркованный автомобиль.

Позже стало известно о том, что в одном из противоселевых тоннелей около курорта «Роза Хутор» в Красной Поляне после схода грязевого селя оказались заблокированы более 20 автомобилей. Спасатели вывели из тоннеля сначала десять детей, после этого — еще 20 взрослых.

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