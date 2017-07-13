В Абхазии задержали подозреваемых по делу об убийстве российского туриста

Прокуратура не разглашает число задержанных в интересах следствия.

«По делу о разбойном нападении на туристов, совершенном 11 июля в селе Приморском Гудаутского района, задержаны подозреваемые», — сообщил заместитель генерального прокурора республики Эшсоу Какалия.

Подробную информацию о задержанных пока не дают.

«Такую информацию в интересах следствия мы дать не можем, ведется расследование, оперативно-следственные мероприятия продолжаются», — цитирует представителя прокуратуры ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Абхазии 11 июля убили туриста из России. Нападение произошло на берегу моря. Нападавшие также похитили двух женщин, которых впоследствии освободили правоохранители. Прокуратура Гудаутского района Абхазии возбудила уголовное дело. МВД Абхазии объявило вознаграждение в 1 млн рублей за достоверную информацию о месте нахождения преступников. СК России возбудил уголовное дело.

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