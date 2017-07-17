В Абхазии задержали второго подозреваемого в убийстве российского туриста

Мужчина вечером 16 июля сдался службе госбезопасности республики.

«Второй подозреваемый в совершении преступления, в отношении которого с 12 июля проводились оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание, сегодня [16 июля] вынужден был сдаться службе госбезопасности Абхазии. 12 июля был задержан житель Гудаутского района, который подозревается в совершении преступления в отношении туристов. Он содержится в изоляторе временного содержания МВД республики», — цитирует источник в МВД Республики Абхазия ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Абхазии 11 июля убили туриста из России. Нападение произошло на берегу моря. Нападавшие также похитили двух женщин, которых впоследствии освободили правоохранители. Прокуратура Гудаутского района Абхазии возбудила уголовное дело. МВД Абхазии объявило вознаграждение в 1 млн рублей за достоверную информацию о месте нахождения преступников. СК России возбудил уголовное дело.

В прокуратуре Абхазии 13 июля сообщили о задержании подозреваемых, но не уточнили их количество.

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