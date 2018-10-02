В Адлере отметят 70-летие 39-й отдельной железнодорожной бригады

Юбилей отпразднуют 3 октября в 17:00 на площади перед домом культуры «Орел-Изумруд» совхоза «Россия».

Там выступит Ансамбль песни и пляски железнодорожных войск под руководством заслуженного артиста России Ивана Лушина.

Подразделение основано в 1948 году в Омске для проведения строительных работ на линии железных дорог Кизел-Пермь. В 1994 году соединение передислоцировали в Курганинск и Тимашевск. В состав бригады входит и 39-й отдельный путевой железнодорожный батальон, который дислоцируется в Адлерском районе.

За свою историю бригада внесла весомый вклад в развитие и укрепление страны: участвовала в строительстве Байкало-Амурской магистрали, сооружении трансфертных переходов для морских портов, восстановлении железных дорог разных регионов России. Личный состав бригады принимает участие в работе на объектах возведения Крымского моста.

В августе 2017 года 39-я отдельная железнодорожная бригада был награждена орденом Жукова «За высокую выучку, мужество, стойкость и профессиональное мастерство личного состава бригады», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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