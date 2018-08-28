В Адлере появятся три бесплатные парковки на 500 машин

28 августа в 21:21

Одну из них — на 300 мест — оборудуют на улице Цветочной.

Собственник участка провел необходимые работы по подсыпке земли щебнем на будущей автостоянке. Еще две парковки на 200 машин оборудуют на Авиационной. Всего в районе планируется обустроить места для 1,3 тыс. автомобилей.

Новые площадки, на которых водители смогут бесплатно парковать свои машины, появятся во всех районах курорта. В Хосте для этих целей выделили шесть участков вместимостью около 290 мест. В Лазаревке уже действует 29 парковок почти на 1,3 тыс. машин, сейчас ведутся работы по обустройству еще двух территорий ориентировочно на 100 мест. В Центральном районе выявили семь участков, на которых можно временно организовать парковки. Так, в районе поликлиники на Абрикосовой выделят участок для стоянки на месте незаконно установленных гаражей.

Глава города Анатолий Пахомов отметил, что в первую очередь необходимо обустроить парковки возле важных соцобъектов и в наиболее загруженных частях курорта. Организация бесплатных временных стоянок в Сочи поможет разгрузить улицы от хаотично оставленных машин, а также освободит проезжую часть и тротуары. Территории под новые парковочные места будут рассчитаны как для легковых автомобилей, так и для большегрузов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник