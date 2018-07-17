В администрации Анапы представили новых вице-мэров

Депутаты совета Анапы на заседании 17 июля согласовали ряд назначений на должности.

Заместителями мэра Юрия Полякова стали Наталья Богданова, Вячеслав Вовк и Роман Дикий.

Наталья Богданова имеет более 20 лет стажа муниципальной и государственной службы. Работала в налоговой инспекции Краснодара, в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. С ноября 2017 года — начальник управления экономики и инвестиций мэрии Анапы.

Вячеслав Вовк с 2009 по 2014 годы возглавлял управление по взаимодействию со СМИ Анапы, работал в пресс-службе губернатора Кубани.

Роман Дикий работал администрации Каневского района, возглавлял Центр патриотического воспитания молодежи Кубани, с 2017 года занимал должность заместителя главы министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

На должность начальника управления экономики и инвестиций администрации Анапы согласована Елена Пушкарева. Начальником управления по санаторно-курортному комплексу и туризму стала Олеся Ляшенко. Пост главы администрации Благовещенского сельского округа занял Евгений Сливин, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

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