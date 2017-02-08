В администрации Краснодарского края провели прием фермеров

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Усенко в феврале провел личный прием для фермеров. На совещании рассмотрели обращения порядка 20 аграриев.

Встреча прошла в рамках реализации решений рабочей группы по проблемам фермеров. В ней также приняли участие полномочный представитель губернатора Кубани по взаимодействию с фермерами Вячеслав Легкодух, руководство департамента имущественных отношений.

В ходе встречи аграрии рассказали о проблемах, связанных с оформлением прав на земельные участки сельхозназначения, и получили рекомендации о вариантах их решения.

Как отметил Усенко, каждая ситуация носит индивидуальный характер, имеет свои особенности, поэтому все вопросы необходимо обсуждать отдельно с каждым заявителем.

Особое внимание участники встречи уделили проблеме выкупа сельхозземель, в границах которых расположены объекты археологического наследия — курганы, стелы, каменные изваяния. Действующим законодательством установлены ограничения по выкупу участков с подобными объектами, их можно только арендовать.

По мнению вице-губернатора, значительное количество спорных ситуаций, возникающих у фермеров при оформлении прав на земельные участки, связано с содержанием утвержденной градостроительной документации, препятствующей предоставлению земельных участков для сельхозиспользования. Фермерам предложили обсудить эти вопросы с краевым департаментом по архитектуре и градостроительству.

Встречу со специалистами департамента заместитель главы региона поручил провести в марте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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