В администрации Краснодарского края обсудили готовность школ к учебному году

Селекторное совещание с заместителями глав районов 9 августа провела вице-губернатор Анна Минькова.

Как отметила заместитель губернатора, важно, чтобы дети зашли в новые здания точно в срок. Говорили и об учреждениях, в которых проходит капитальный ремонт. Таких по всему краю 12. Благодаря реконструкциям в школах, на Кубани появится больше 1 тыс. 300 дополнительных мест.

«Мы выделили на подготовку учебных заведений к будущему учебному году 1,5 млрд рублей. Это на 200 млн больше, чем в прошлом году. И конечно, мы рассчитываем на то, что эта работа будет системной и понятной, но тем не менее, у нас есть ряд территорий, к которым возникает много вопросов», — сказала Анна Минькова.

Об окончании капитальных работ отчитались пока только две школы Армавира, наполовину закончена реконструкция в Брюховецком, Славянском и Тимашевском районах. За сроками ремонта в этих муниципалитетах Анна Минькова рекомендовала следить особенно внимательно. В 35 образовательных учреждениях также идет строительство и реконструкция спортивных залов на средства госпрограммы. Однако не все районы осваивают выделенные деньги. Полностью возвели спортзалы лишь в Каневском и Отрадненском районах. А в Кущевском, например, сроки срывают подрядчики.

«Вышли на направление им документов по одностороннему расторжению договора. Точные сроки — до конца сентября, в любом случае будет повторный аукцион. Ремонтные работы будут вести до середины ноября», — пояснила заместитель главы по социальным вопросам Кущевского района Елена Коротенко.

«Представьте, пожалуйста, в министерство подробный план, расскажите, где будут заниматься дети во время ремонта спортивного зала», — попросила Анна Минькова.

Еще один вопрос, который вынесли на селектор, — маршрутизация пациентов с инсультами и инфарктами. В крае смертность от сердечно-сосудистых заболеваний с начала года сократилась более чем на 5,5%. Показатели достигнуты серьезные. Но при этом далеко не всегда удается вовремя отправить больных в профильные медучреждения. Систематически такие нарушения отмечают в Отрадненском, Северском, Павловском, Кореновском районах, Геленджике и Новороссийске. Упущенное время может привести к летальному исходу. Таких ошибок, отметила Анна Минькова, просто не должно быть. Сейчас в крае действует шесть региональных и 12 первичных сосудистых центров. Они всегда должны быть готовы принять пациентов.

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