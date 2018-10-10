В администрации Краснодарского края обсудили подростковые правонарушения

В последние годы количество задержанных в ночное время детей выросло на треть, а в 17 районах Кубани отмечен рост преступлений, совершенных подростками в темное время суток.

Заместитель губернатора Анна Минькова 10 октября на совещании в краевой администрации потребовала увеличить количество рейдов по выявлению детей и подростков на улицах с 22:00 до 6:00.

«Мы успокоились и рассчитывали на то, что за семь лет люди должны привыкнуть к «детскому закону» и его исполнению, понимать, что он реализуется в Краснодарском крае и по всей России, и жить с этой мыслью. Но это, очевидно, не про наших людей. Мы не приучили к выполнению закона в первую очередь родителей, потому что именно они отвечают за то, во сколько их ребенок возвращается домой. Мы где-то упустили этот момент», — сказала Анна Минькова.

Как отметила вице-губернатор, во многих муниципалитетах края до сих пор еще недостаточно хорошо налажена совместная работа между районными администрациями, учебными заведениями, органами опеки и инспекцией по делам несовершеннолетних. Особенно это касается профилактической работы с подростками, которые уже стоят на учете. На совещании также говорили и о том, что в каждом учебном заведении должен работать психолог, чтобы дети знали, куда обратиться со своими проблемами.

В этом году инспекции по делам несовершеннолетних исполнилось 100 лет. В честь юбилея на заседании наградили лучших сотрудников из разных районов края.

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