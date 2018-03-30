В администрации Краснодарского края обсудили проверку ТРЦ на безопасность

По поручению губернатора края, после трагедии в Кемерове на Кубани инспектируют места массового скопления людей.

В крае с 26 марта уже проверили 26 торгово-развлекательных центров. Комиссия обнаружила несколько нарушений. Например, отсутствие оборудования для эвакуации маломобильных граждан и нехватку персонала для оповещения слабослышащих людей.

Промежуточные итоги работы подвели 30 марта в администрации края. Первый заместитель губернатора Кубани заявил, что тотальные проверки ждут не только торговые центры.

«Также проверят объекты спортивного характера, здравоохранения, образования. Соблюдение правил пожарной безопасности — это сохранение жизней людей, и оно зависит от работы, от внимания, которое уделяется этому вопросу. Это наша с вами задача», — сказал первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Сотрудники МЧС и прокуратуры закончат проверку всех ТРЦ региона до конца 1 апреля. Они оценят действия персонала во время учений и работу систем пожаротушения.

Обсудили на совещании и угрозу паводков. По данным синоптиков, большой воды в крае стоит ожидать с апреля по июнь — в это время будут идти сильные дожди и начнется таяние снега в горах.

«Движение воды позволит нормально провести кампанию по посеву риса, обеспечит влагой на этот год, но может доставить существенные неприятности в связи со слишком высокими уровнями», — отметил начальник Краснодарского центра по гидрометеорологии Андрей Бондарь.

Экстренные службы будут круглосуточно следить за уровнем воды в реках. Большое внимание уделят и расчистке русел, чтобы прохождению паводков ничто не мешало.

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