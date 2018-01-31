В администрации Краснодарского края провели прием граждан

Жителей Кубани 31 января принимал вице-губернатор Анатолий Вороновский.

Одной из первых рассмотрели претензию жителя Сочи, недовольного работой управляющей компании. Он, как и несколько других жильцов, считает, что организация плохо обслуживает дом, и утверждает, что ее полномочия незаконны. Чтобы установить истину, в олимпийскую столицу направят комиссию с проверкой.

На особый контроль взяли и другой вопрос из Сочи. Жители поселка Мирного рассказали вице-губернатору о том, что они уже довольно долго не могут проложить канализацию за свои средства. Как выяснилось, проектную документацию на строительство сети местные власти не одобрили, потому что она не соответствует нормативам и стандартам. Анатолий Вороновский успокоил селян: канализация в Мирном будет.

«Нужно встретиться за столом переговоров и все это выяснить, потому что на месте договориться сложно. Я думаю, что приеду в ближайшее время. Или на следующей неделе, или через неделю», — сказал Анатолий Вороновский.

Жители Тимашевска попросили оказать содействие в вопросах водоснабжения садоводческого товарищества. Их просьба также не осталась без внимания: работы по строительству водопровода начнутся уже в следующем году. Кроме того, вице-губернатор взял на личный контроль еще несколько вопросов, в частности, ремонт дороги на улице 9-й Тихой в Краснодаре.

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