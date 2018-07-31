В администрации края провели прием граждан по вопросам финансирования

Прием 31 июля провел заместитель губернатора Анатолий Вороновский.

Обсудить проблему станицы Октябрьской Крыловского района в Краснодар приехали представители инициативной группы. На протяжении нескольких лет жители улицы Красногвардейской добиваются строительства объездной дороги. Она необходима, чтобы освободить населенный пункт от транзитного транспорта, в частности от большегрузов. По поручению главы края на новую автомобильную артерию выделели 160 млн рублей. Даже был сделан проект, но работы до сих пор не начались. Оказалось, план работ, который подготовил подрядчик, не отвечает требованиям качества. Переделка документации затянула время.

«Губернатор задачу поставил, министерство транспорта и дорожного хозяйства деньги запланировало, зарезервировало. Деньги в дорожном бюджете есть. И вы их получите только тогда, когда качественно подготовите документы, проведете конкурс, торги», — заявил Анатолий Вороновский.

Как рассказал глава Крыловского района, новый проект уже сделан, сейчас он на стадии согласования. Ориентировочно в октябре будет выбран подрядчик, после этого можно начинать работу.

Рассказать о проблемах своего двора или отдельного дома пришли и жители краевой столицы. Собственники многоэтажки по улице Мусоргского просили помочь им с заключением договора с энергоснабжающей организацией, а также подвести к дому газопровод. Проект магистрали голубого топлива сейчас утверждается. Как пообещали представители профильных ведомств, зиму 2019 года жители многоэтажки встретят с теплом.

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