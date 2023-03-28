В адрес Мирзиёева приходят искренние поздравления по случаю благословенного месяца Рамадан

От имени Президента Республики Узбекистан, в связи с наступлением священного месяца Рамадан, закрепляющего в обществе идеи и ценности гуманизма, толерантности, добра, доброты, от с поздравлениями идут главы зарубежных стран и правительств, руководители международных организаций, известные общественные и религиозные деятели.

В поздравительных посланиях зарубежные партнеры выразили глубокое уважение лидеру нашей страны и многонациональному народу Узбекистана и пожелали новых успехов на пути мира, развития и процветания.

В частности, свои поздравления направили:

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд;

Корона Саудовской Аравии, Совет министров привет Председатель Мухаммад бин Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд;

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган;

Президент Арабской Республики Египет Абдул Фаттах ас-Сиси;

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Президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси;

Президент Объединенной Арабской Республики Мухаммад бин Заид Аль Нахайян;

Вице-президент, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, Губернатор Эмирата Дубай Мухаммад бин Рашид Аль Мактум;

Эмир Государства Кувейт Тамим бин Хамад Аль Тани;

Заместитель эмира Государства Кувейт Абдулла бин Хамад Аль Тани ;

Король Иордании Абдалла II;

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас;

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Ибрагим Тоха;

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев;

Председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пошшозаде.

Поздравления продолжают поступать.