В адрес Мирзиёева приходят искренние поздравления по случаю благословенного месяца Рамадан

От имени Президента Республики Узбекистан, в связи с наступлением священного месяца Рамадан, закрепляющего в обществе идеи и ценности гуманизма, толерантности, добра, доброты, от с поздравлениями идут главы зарубежных стран и правительств, руководители международных организаций, известные общественные и религиозные деятели.
В поздравительных посланиях зарубежные партнеры выразили глубокое уважение лидеру нашей страны и многонациональному народу Узбекистана и пожелали новых успехов на пути мира, развития и процветания.
В частности, свои поздравления направили:
Король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд;
Корона Саудовской Аравии, Совет министров привет Председатель Мухаммад бин Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд;
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган;
Президент Арабской Республики Египет Абдул Фаттах ас-Сиси;
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Президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси;
Президент Объединенной Арабской Республики Мухаммад бин Заид Аль Нахайян;
Вице-президент, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, Губернатор Эмирата Дубай Мухаммад бин Рашид Аль Мактум;
Эмир Государства Кувейт Тамим бин Хамад Аль Тани;
Заместитель эмира Государства Кувейт Абдулла бин Хамад Аль Тани ;
Король Иордании Абдалла II;
Президент Государства Палестина Махмуд Аббас;
Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Ибрагим Тоха;
Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев;
Председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пошшозаде.
Поздравления продолжают поступать.