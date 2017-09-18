В Адыгее 74-летняя пенсионерка ушла за грибами в лес и потерялась

Инцидент произошел 16 сентября в Майкопском районе.

Спасателям вечером позвонил мужчина и рассказал, что его мать — 74-летняя жительница поселка Тульского — ушла в лес за грибами и заблудилась где-то между поселками Каменномостским и Победа. Он пытался сам ее отыскать, однако после наступления темноты решил обратиться за помощью к спасателям.

На поиски пенсионерки вышли спасатели Адыгейского ПСО МЧС России. С 20:30 они опрашивали свидетелей, подавали звуковые и световые сигналы. В поисковой операции участвовали четыре человека и одна единица техники.

На следующее утро потерявшаяся сама благополучно вышла из леса, однако грибов она так и не собрала. Спасатели вернулись на базу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

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