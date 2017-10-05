В Адыгее артиллеристов подняли по тревоге для проведения учений под Краснодаром

Военные уже прибыли на полигон Молькино.

«Военнослужащих артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Адыгее, подняли по тревоге для проведения командно-штабного учения в Краснодарском крае», — сообщил начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.

Он отметил, что военные, вооружение, спецтехника соединения были перевезены железнодорожным транспортом. Прибыв на место, артиллеристы разгрузили эшелон, развернули подвижные пункты управления, замаскировали их и организовали боевую работу.

По словам Астафьева, на учениях командиры отработают организацию управления подчиненными подразделениями, постановку задач и получение данных по режимной связи. Через средства видеоконтроля на беспилотниках военные проведут разведку местности и примут решение об огневом поражение объектов условного противника.

Всего в учениях задействовали около 200 военнослужащих, более 30 единиц техники, в том числе реактивную систему залпового огня «Ураган», сообщает РИА «Новости».

Вернуться на ленту

Источник