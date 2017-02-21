В Адыгее будут разводить насекомых для борьбы с амброзией

Биофабрика по разведению энтомофагов в Теучежском районе Адыгеи, займется насекомыми для борьбы с амброзией. Об этом 21 февраля сообщил глава минсельхоза республики Юрий Петров.

«Живя в естественных условиях, амброзиевый полосатый листоед уничтожает опасный карантинный сорняк — амброзию, поедая молодые листы и соцветия этого растения. Компании поставлена задача — размножать полезное насекомое в своих теплицах. Муниципалитеты республики в этом году, объявленным Годом экологии, будут применять этот метод борьбы с опасным сорняком на всей территории региона», — сказал он.

Ранее фабрика выпустила первую партию полезных для теплиц насекомых. Это два вида хищных клещей — макролофус и кукумерис, которые уничтожают опасных вредителей, поселяющихся на овощных культурах.

Зона засоренности земель амброзией в республике в августе-сентябре прошлого года превысила 233 тыс. га. Карантин был наложен на пять муниципалитетов региона, сообщает ТАСС.

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