В Адыгее будут судить банду угонщиков Lexus и Toyota

В прокуратуре Республики Адыгея 29 ноября утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей.

По версии следствия, в мае 2015 года двое мужчин создали организованную группу для краж автомобилей Lexus LX 570 и Toyota Land Cruiser 200. Им удалось угнать три автомобиля этих марок на территории республики и в других регионах страны. Общий ущерб превысил 14 млн рублей. Кроме того, при помощи технического оборудования они уничтожили на кузове похищенного Lexus LX 570 идентификационный номер шасси.

Возбудили уголовное дело по п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ о хищении организованной группой в особо крупном размере и по ч. 2 ст. 326 УК РФ о подделке или уничтожении идентификационного номера транспортного средства. Расследование завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Майкопский суд, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Вернуться на ленту

Источник