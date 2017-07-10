В Адыгее будут судить мужчину за убийство соседей из-за собаки

Преступление произошло в июле 2016 года в поселке Тлюстенхабль. Мужчина зарезал двух человек.

По данным следствия, 13 июля 2016 года 33-летний местный житель вышел во двор своего дома на улице Хакурате и не обнаружил там свою собаку. Мужчина решил поискать ее у соседей во дворе и подошел к калитке, где встретил хозяина дома. На вопрос о собаке сосед ответил грубо. Разозлившись, хозяин животного решил убить соседа и его семью.

Мужчина надел строительные перчатки, перелез через забор и зашел во времянку, где в тот момент сидели мужчина с женщиной. Злоумышленник связал пострадавших, взял кухонные нож и 18 раз ударил им женщину. От полученных ранений она скончалась на месте. После этого мужчина подошел к хозяину дома, который лежал связанный на диване, и ударил его шесть раз ножом. Пострадавший также скончался от полученных ранений.

После этого нападавший украл 7,5 тыс. рублей, а чтобы скрыть следы преступления — поджог времянку с телами.

Позже злоумышленника задержали, возбудили уголовное дело. Сейчас материалы дела передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Вернуться на ленту

Источник