В Адыгее будут судить парня за убийство бабушки бейсбольной битой

В Адыгее в декабре отправили в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в жестоком убийстве бабушки.

По версии следствия, 65-летняя женщина жила вместе с семьей 26-летнего молодого человека в квартире в поселке Яблоновском. Она неоднократно высказывала внуку претензии по поводу его образа жизни. Из-за этого они ссорились. Во время очередного конфликта 31 июля 2016 года внук ударил бабушку бейсбольной битой по голове, а потом еще несколько раз ножом по горлу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте преступления.

«Во время расследования установили, что подозреваемый после убийства вышел из квартиры, однако через некоторое время вернулся. Он завалил тело бабушки подушками, открыл на кухне все газовые конфорки и поджег вещи, чтобы спровоцировать взрыв и, таким образом, скрыть следы преступления. Однако взрыв удалось предотвратить благодаря тому, что в квартиру вернулась родственница. Во время расследования установили причастность к убийству внука погибшей. Он употреблял наркотики и был трижды судим, в том числе и за тяжкие преступления», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь СО по Тахтамукайскому району СУ СК РФ по Республике Адыгея Виктор Завада.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Расследование завершено, материалы дела с увержденным прокурором обвинительным заключением направили в Тахтамукайский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в поселке Яблоновском 1 августа задержали молодого человека, которого заподозрили в убийстве пенсионерки.

Источник