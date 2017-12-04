В Адыгее черные копатели повредили курган «Ульский-12»

По данному факту полицейские начали проверку.

Археологический памятник федерального значения курган «Ульский-12» повредили незаконными раскопками. В кургане обнаружили две ямы, выкопанные без применения техники. Археологические материалы на месте не обнаружили, сообщил руководитель управления по охране и использованию объектов культурного наследия Адыгеи Рустем Ципинов.

Он объяснил, что черным копателям удалось остаться незамеченными из-за месторасположения памятника археологии. Он находится в центре обрабатываемого аграриями поля. Вся поверхность кургана заросла колючим кустарником. Это ограничило доступ к нему.

Ципинов отметил, что случаи причинения ущерба археологическим памятникам в Адыгее не единичны. Так, на прошлой неделе в Майкопском районе зафиксировали факт варварских раскопок курганов позднего средневековья. Эта курганная группа также относится к объекту культурного наследия федерального значения. По факту разграбления МВД по республике уже проводит проверку, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июне в Адыгее банда черных копателей разрушила древний могильник. Злоумышленников задержали в момент проведения раскопок. Задержанными оказались жители Краснодара и Адыгеи в возрасте от 19 до 43 лет. Один из них был ранее судим. Оперативники изъяли около десятка старинных монет.

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