В Адыгее число госпитализированных с инфекцией воспитанников детсада выросло до 17

Сейчас в больнице Майкопа с острой кишечной инфекцией находятся 37 человек, в их числе сотрудники дошкольного учреждения.

По словам заместителя министра здравоохранения республики Галины Савенковой, за выходные дни число воспитанников детского сада № 22, госпитализированных с признаками острой кишечной инфекции, выросло с 14 до 17. Ситуация с сотрудниками дошкольного учреждения стабильна, госпитализированными остаются 20 человек.

Состояние детей удовлетворительное, в тяжелой форме пациентов нет. Все пострадавшие посещали разные группы дошкольного учреждения. По словам Савенковой, с 6 марта минздрав республики начинает превентивное лечение всех контактировавших с заболевшими, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», министр здравоохранения Республики Адыгея Рустем Меретуков сообщил, что острую кишечную инфекцию выявили в детском саду № 22. Дошкольное учреждение закрыли на карантин.

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