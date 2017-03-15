В Адыгее двое мужчин избили 80-летнюю женщину

В Адыгее в марте возбудили уголовное дело о разбойном нападении. Подозреваемых задержали.

В полицию Майкопа обратилась 80-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что ее избили двое мужчин, открыто похитили кошелек, в котором находились 1,4 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело о разбойном нападении. Поиском злоумышленников занимались оперативники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции. Подозреваемых задержали в течение суток, ими оказались двое местных жителей 30 и 38 лет. Один из них ранее был неоднократно судим, в том числе и за аналогичное преступление, его поместили в ИВС.

Подозреваемых проверяют на причастность к другим преступлениям на территории республики. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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