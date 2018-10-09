В Адыгее двое жителей Краснодарского края ограбили пенсионерку

С заявлением о нападении в полицию обратилась 66-летняя жительница Теучежского района.

Женщина рассказала, что была во дворе, когда в ее дом проникли двое неизвестных. Когда хозяйка дома зашла на кухню, один из злоумышленников толкнул ее на пол и закрыл лицо тканью. Мужчины стали требовать от потерпевшей деньги и ценности. Отобрав у нее три мобильных телефона, продукты питания и мелкую наличность, они скрылись с места преступления.

Выяснилось, что грабителями были двое ранее судимых жителей Краснодарского края. Их задержали и заключили под стражу, возбудив в их отношении уголовное дело. За грабеж подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по республике Адыгея.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник