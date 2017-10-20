В Адыгее двоих мужчин осудили за групповое изнасилование женщины

Преступление произошло 17 сентября в Теучежском районе.

Суд установил, что 29-летний и 34-летний жители Ставропольского края в поселке Архипо-Осиповка Краснодарского края насильно посадили женщину на заднее сидение автомобиля. После этого они вывезли пострадавшую в пустынное место на трассе М-4 «Дон» на территории Теучежского района Адыгеи и изнасиловали ее.

Возбудили уголовное дело по п. «а», ч. 2 ст. 131 УК РФ об изнасиловании группой лиц по предварительному сговору, и по п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ о совершении иных действий сексуального характера с применением насилия. Суд признал доказательства достаточными для вынесения приговора и назначил подсудимым, в соответствии со степенью вины, семь лет и 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея.

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