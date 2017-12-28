В Адыгее из подпольного цеха изъяли 24 тыс. бутылок нелегального алкоголя

Правоохранители пресекли деятельность подпольного производства алкоголя.

Полицейские получили информацию о том, что на территории Теучежского района осуществляется незаконное производство алкогольной продукции. При осмотре помещений нелегального цеха сотрудники полиции обнаружили линию по розливу спиртных напитков разных наименований, приспособления для укупорки бутылок, стеклянную тару, пластиковые емкости и большое количество акцизных марок и этикеток. В общей сложности правоохранители изъяли около 24 тыс. бутылок контрафактной продукции и 10 т сырья.

Возбудили уголовное дело о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере.

Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, организовавших подпольный бизнес, сообщает пресс-служба МВД России.

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