В Адыгее избили краснодарского блогера Евгения Ширманова

Нападение произошло вечером 17 июня в поселке Яблоновском.

По словам блогера, на него напали возле его дома. Сначала брызнули в глаза из перцового баллончика, а потом избили.

«Нападавших было не менее двух. Я сразу вызвал полицию, прождав час, поехал в Краснодар и написал заявление о нападении уже там, на посту ДПС перед Тургеневским мостом. Также снял в больнице побои. Полицейские сказали, что перенаправят заявление в отдел в Юбилейном микрорайоне, оттуда его должны уже передать в Адыгею. Будем ждать ответ», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» Ширманов.

В МВД по Республике Адыгея сообщили, что информация об этом происшествии еще не поступала.

Блогер занимается общественной деятельностью — контролирует соблюдение ПДД, снимая видеоролики о незаконной парковке на улицах города.

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