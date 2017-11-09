В Адыгее краснодарца осудили за кражу 5 млн рублей из инкассаторской машины

Тахтамукайский районный суд в ноябре рассмотрел уголовное дело о краже денег из инкассаторской машины.

Весной в полицию обратился представитель фирмы по продаже автомобилей, он сообщил о краже 5 млн рублей. Возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Полицейские предположили, что деньги могли пропасть из сумки во время инкассации. Однако пломбы на сумке были целыми. Изучили записи с камер видеонаблюдения. Во время следственного эксперимента установили, что деньги были похищены именно во время поездки внутри инкассаторской машины. Оказалось, что злоумышленник, когда его напарники отвлеклись, срезал веревку, а после того, как похитил деньги, аккуратно ее склеил. Подозреваемый сознался в краже и рассказал, что часть денег потратил на новую машину.

Тахтамукайский районный суд назначил обвиняемому четыре года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», полицейские Адыгеи задержали подозреваемого в краже инкассатора.

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