В Адыгее краснодарец под угрозой пистолета отобрал у знакомого сумку с 840 тыс. рублей

В полицию Тахтамукайского района обратился потерпевший — 28-летний житель кубанской столицы.

Мужчина рассказал, что 34-летний знакомый из-за финансовых трудностей предложил ему партию дорогих мобильных телефонов по цене, значительно ниже среднерыночной. Предприниматель собрал деньги и приехал на встречу.

Сидя в машине, мужчины начали обсуждать условия сделки. Внезапно продавец вытащил пистолет и боевую гранату и, угрожая оружием потерпевшему, отобрал сумку с деньгами, после чего скрылся.

Правоохранители выяснили, что грабитель уехал в Краснодар, где его и задержала полиция. Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. В его отношении возбудили уголовное дело.

Полицейские ищут украденные деньги. Ведется расследование, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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