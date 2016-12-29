В Адыгее кубанца будут судить за сообщение о бомбе в частном доме

В Адыгее в декабре передали в суд уголовное дело в отношении жителя Краснодарского края, которого обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

По версии следствия, 3 декабря мужчина позвонил в МЧС со своего мобильного телефона и сообщил о готовящемся террористическом акте в одном из домов по улице Ветеранов в Майкопе. Кроме того, с аналогичной информацией он позвонил на телефон доверия УФСБ по Республике Адыгея.

Выехавшие на место правоохранители взрывчатку в доме не нашли. Возбудили уголовное дело, личность звонившего установили, его задержали. Суд поместил злоумышленника под стражу. Расследование завершено, материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направили в майкопский городской суд. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея.

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