В Адыгее кубанец рассылал в СМС вирус и похищал с банковских счетов деньги

В Адыгее в апреле полицейские задержали 45-летнего мужчину, которого подозревают в кибермошенничестве.

В полицию Адыгеи с заявлениями о кражах с банковских карт обратились несколько местных жителей. Они сообщили о том, что деньги исчезали незаметно. У некоторых пропали все сбережения. Оперативники установили, что все пострадавшие стали жертвами одного злоумышленника. Его личность установили, им оказался 45-летний житель Краснодарского края. В его отношении возбудили уголовное дело.

По версии следствия, подозреваемый находил в Интернете объявления о покупке товаров и на оставленные номера телефонов высылал в СМС файлы, при открытии которых в телефоны проникал вирус. В результате со счетов граждан похищалась все деньги, при этом владельцы некоторое время не знали о списании средств. Суммы варьировались от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей. От действий мошенника пострадали более 20 человек.

Подозреваемого арестовали, следствие продолжается. Полицейские собирают доказательства вины задержанного, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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