В Адыгее легковой автомобиль попал под тепловоз

Авария произошла 18 апреля около 21:30 в Майкопе на пересечении улиц Пушкина и Железнодорожной.

По предварительным данным, 22-летний местный житель ехал за рулем иномарки, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и попытался проехать через переезд при закрытом шлагбауме. В это время по железной дороге двигался маневровый тепловоз. Произошло столкновение. Водитель легковушки получил травмы.

Сейчас железнодорожный переезд функционирует в штатном режиме. По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник