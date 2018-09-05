В Адыгее легковушка врезалась в «газель», погиб пассажир

ДТП произошло 4 сентября в Кошехабльском районе на одном из участков автодороги Майкоп — Гиагинская — Псебай.

По предварительным данным, 35-летний водитель за рулем ВАЗ-111730 на высокой скорости врезался в попутный фургон под управлением 63-летнего жителя Краснодарского края.

В результате аварии погиб 40-летний пассажир автомобиля Lada. Второй пассажир легковушки получил травмы, его госпитализировали.

По факту ДТП сотрудники следственного подразделения проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба МВД по Адыгее.

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