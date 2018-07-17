В Адыгее мужчина развратил девочку через социальную сеть

В отношении жителя Майкопа в июле возбудили уголовное дело.
Следствие установило, что 28-летний мужчина с декабря 2017 года в социальной сети осуществлял развратные действия в отношении девочки, не достигшей 14 лет. Преступление выявили сотрудники подразделения «К» МВД РФ по Республике Адыгея.
Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ о совершении развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
В настоящее время подозреваемый задержан. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.
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