В Адыгее мужчина украл у пенсионерки корову

Полиция Майкопского района Адыгеи в декабре раскрыла кражу коровы.

С заявлением о пропаже животного обратилась 62-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что из хозяйственной постройки, расположенной во дворе ее дома, похищена корова.

Полицейские обнаружили недалеко от дома пенсионерки место забоя животного. Изъяв с места происшествия следы обуви злоумышленника, правоохранители задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 30-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Адыгее.

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