В Адыгее мужчину будут судить за распространение детской порнографии

В Адыгее в феврале направили в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в распространении порнографических материалов с участием малолетних детей.

По версии следствия, в июле 2016 года 40-летний житель поселка Яблоновского скачал на свой компьютер программу, с помощью которой предоставил неограниченному количеству пользователей доступ по Интернету к порнографическому видеофайлу, находящемуся на жестком диске, на котором были запечатлены дети в возрасте до девяти лет.

«Личность мужчины установили. При обыске у него изъяли 15 жестких дисков общей вместимостью 40 ТБ, на которых хранилось около 200 тыс. фото и видеофайлов, содержащих запрещенные материалы порнографического характера с участием детей. Подозреваемого задержали, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь СО по Тахтамукайскому району СУ СК по Республике Адыгея Виктор Завада.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением 13 февраля направили в Тахтамукайский районный суд.

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