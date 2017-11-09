В Адыгее на девять лет посадили мужчину, который облил приятеля бензином и поджег

Преступление произошло в апреле в Гиагинском районе.

Мужчину обвиняли в убийстве одного человека и умышленном причинении вреда здоровью другому. Суд, согласившись с мнением гособвинителя, назначил ему девять лет и восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в станице Дондуковской 17 апреля мужчина поругался со своим знакомым. Он облил оппонента бензином и поджег. Пострадавший скончался от ожогов в реанимации республиканской больницы. От воздействия открытого пламени также пострадал еще один мужчина, он получил ожоги первой и второй степени. Возбудили уголовное дело об убийстве и умышленном причинении вреда здоровью. Во время следствия обвиняемый находился под стражей. В октябре уголовное дело передали в суд.

Вернуться на ленту

Источник