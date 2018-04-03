В Адыгее на ремонт дамб и берегоукрепление направят более 60 млн рублей

Глава республики Мурат Кумпилов держит на особом контроле выполнение необходимых противопаводковых мероприятий.

На планерном совещании Кабинета министров РА была заслушана информация о берегоукрепительных и других работах по предотвращению паводковой ситуации.

Наиболее активно они проводятся на территории Гиагинского, Кошехабльского, Красногвардейского и Шовгеновского районов, где существует вероятность возникновения происшествий природного характера, обусловленных подтоплением прибрежных территорий населенных пунктов.

Только за счет средств Резервного фонда Кабинета министров РА в 2018 году на берегоукрепление направят более 60 млн рублей. В частности, отремонтируют аварийный участок дамбы в ауле Хатажукай Шовгеновского района, проведут берегоукрепление семи участков реки Чехрак на хуторе Игнатьевском и ремонт участка защитной дамбы возле аула Егерухай Кошехабльского района, защитной дамбы в районе станицы Дондуковской и на реке Лабе в Красногвардейском районе.

Глава Адыгеи поручил управлению по охране окружающей среды и природным ресурсам РА активней взаимодействовать с федеральным центром для получения финансовой поддержки с учетом серьезных затрат Адыгеи на берегоукрепление при существующих повышенных паводковых угрозах.

Как доложил начальник управления по охране окружающей среды и природным ресурсам РА Сергей Колесников, накануне в Москве республика защитила проекты по четырем мероприятиям. Планируется, что в 2019 году Адыгея получит более 155 млн рублей. Они пойдут на расчистку русла реки Гиага (15 млн рублей), капитальный ремонт дамбы реки Фарс (67 млн рублей), строительство защитной дамбы в районе села Вольного (64 млн рублей), капитальный ремонт защитной дамбы реки Псенафа (9,1 млн рублей).

По данным Комитета РА по делам ГО и ЧС, в настоящее время паводковая обстановка в норме. На реках республики отмечается незначительное колебание уровня воды, сообщает пресс-служба главы Республики Адыгея.

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