В Адыгее на территории школы нашли тело 47-летней женщины

В Майкопе 20 марта на школьном турнике нашли тело повешенной женщины.

В полицию около 7:00 позвонили прохожие и сообщили, что на территории СОШ № 22, расположенной на улице Депутатской, на спортивном турнике висит тело женщины. На место выехала оперативно-следственная группа. Тело осмотрели. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала механическая асфиксия. Других телесных повреждений не обнаружили.

Личность женщины установили, это 47-летняя местная жительница, которая ранее была неоднократно судима за хранение и сбыт наркотиков. Погибшая была наркозависимой и неоднократно высказывала родственникам намерения о совершении суицида. Следственный отдел по Майкопу проводит проверку по факту произошедшего. Рассматриваются и другие версии случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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