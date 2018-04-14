В Адыгее на заводе по производству картона загорелась макулатура

Сообщение о возгорании на территории ООО «Картонтара» в Майкопе поступило в МЧС 13 апреля в 19:50.

Произошло загорание отдельно стоящей скирды спрессованной макулатуры для вторичной переработки на площади 100 кв. м. В 22:07 огонь локализовали.

«Горел уличный склад макулатуры. Сотрудники предприятия эвакуированы, пострадавших нет. Для ликвидации загорания привлекли группировку сил и средств в 30 человек и семь единиц техники. Угроза распространения пожара на здания и строения отсутствует. На месте происшествия работали лучшие пожарные-спасатели республики», — цитирует начальника 1-го отряда ФПС Геннадия Родина пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

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