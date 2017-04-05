В Адыгее началась подготовка к проведению «Интерралли Белая — 2017»

В Доме Правительства Адыгеи в апреле прошло совещание оргкомитета по подготовке весенних спортивно-туристских игр «Интерралли Белая — 2017». Его провела и. о. премьер-министра республики Наталья Широкова.

В заседании приняли участие представители министерств и ведомств, курирующие сферы туризма, спорта, культуры, здравоохранения, СМИ, общественной безопасности, ликвидации ЧС, руководство Майкопского района.

По данным председателя Комитета по туризму и курортам Инвера Калашаова, игры планируется провести с 25 апреля по 2 мая. В рамках «Интерралли Белая — 2017» пройдет чемпионат России и чемпионат Адыгеи по рафтингу. Ожидается, что участие в состязаниях примут 200-250 спортсменов-водников со всей России, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Правительства Адыгеи.

Председатель Федерации рафтинга Краснодарского края, главный судья соревнований Кубка России по рафтингу Петр Карьянов отметил, что состязания водников в Адыгее являются отборочными на чемпионаты мира и Европы.

Традиционный фестиваль авторской песни «Первоцвет», который пройдет в рамках «Интерралли Белая — 2017», состоится с 29 апреля по 1 мая на Даховской поляне на территории турпредприятия.

Наталья Широкова призвала руководство всех заинтересованных ведомств еще раз обратить внимание на вопросы взаимодействия в сфере безопасного проведения игр, своевременной аккредитации участников, подготовки территории соревнований и культурной программы.

«Интерралли Белая» — традиционные соревнования водников, которые в 42-й раз пройдут в поселке Гузерипль Майкопского района.

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