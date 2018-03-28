В Адыгее начали реконструкцию участка трассы «Кавказ»

Реконструкция автомобильной дороги на участке длиной 10 км охватывает подъезд к Майкопу со стороны Армавира.

Руководитель дорожного отдела министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики Даур Аргун рассказал, что строительство транспортной развязки будет вестись одновременно в две очереди. Его завершат в 2020 году. Общая стоимость работ — 5,7 млрд рублей федеральных средств.

На первом этапе заменят около 10 км дорожного полотна от станицы Кужорской до подъезда к Майкопу, а также построят три путепровода: поворот на хутор Пролетарский, поворот на хутор 17 лет Октября с разворотом на аул Мафэхабль, поворот на станицу Кужорскую. Завершить строительство планируется в 2019 году, на эти цели направят 3,9 млрд рублей.

Вторую очередь, включающую работы у въезда в столицу Адыгеи, закроют уже в 2020 году. Она предусматривает благоустройство въезда со стороны Армавира, где расширят и реконструируют дорогу у Кужорского переезда, изменят придорожную полосу, а над самим переездом возведут транспортную развязку эстакадного типа с разветвлениями.

Аргун отметил, что реконструкция автодороги вызвана постоянно увеличивающейся транспортной нагрузкой на подъезд к Майкопу со стороны Армавира. После окончания строительства на трассе появятся четыре полосы движения, дорогу оградят металлическими барьерами, на ней установят шумозащитные экраны и автобусные остановки, оборудуют уличное освещение, сообщает ТАСС.

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