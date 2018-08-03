В Адыгее обсудили вопросы демографии

Состоялось заседание Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения Адыгеи. Мероприятие провела вице-премьер Адыгеи Наталья Широкова.

Заместитель министра здравоохранения Адыгеи Оксана Емтыль рассказала о проводимых мероприятиях по снижению смертности в рамках республиканской госпрограммы «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы.

Так, специалисты Адыгейского республиканского центра медпрофилактики осуществляют выезды в населенные пункты районов республики для проведения скрининговых исследований, направленных на раннюю диагностику заболеваний. Обследования смогли пройти более 2 тыс. человек.

Мобильные бригады Адыгейской республиканской клинической больницы и Адыгейского республиканского клинического онкологического диспансера осуществили выезды в 18 населенных пунктов, осмотрели и обследовали более 800 человек

Кроме того, более 21 тыс. человек охвачено диспансеризацией. В результате впервые выявлено 702 новых случая заболеваний сердечно-сосудистой системы, 39 случаев новообразований, 82 случая сахарного диабета. Все пациенты, нуждающиеся в регулярном динамическом наблюдении, взяты на динамический учет в поликлиниках по месту жительства.

Заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по Адыгеи Казбек Мамиек доложил о принимаемых мерах по обеспечению безопасности людей на дорогах.

Вице-премьер Адыгеи Наталья Широкова подчеркнула, что глава Адыгеи Мурат Кумпилов дал ряд поручений по снижению смертности в ДТП. Необходимо консолидировать усилия ответственных структур, органов местного самоуправления для их исполнения.

На заседании приняли решения, нацеленные на снижение смертности от немедицинских причин. Рассмотрели вопросы обеспечения безопасности во время отдыха на воде, профилактики суицидов.

Наталья Широкова поручила руководителям министерств и ведомств и главам органов местного самоуправления взять на контроль прохождение диспансеризации госслужащими.

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