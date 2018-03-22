В Адыгее осудили участников ОПГ, вымогавшей недвижимость

В состав ОПГ входили два жителя Адыгеи и житель Краснодара.

Официальный представитель прокуратуры республики Ярослава Тараканова рассказала, что суд приговорил членов ОПГ к лишению свободы.

Она пояснила, что суд назначил двум подсудимым наказание в виде десяти лет, а третьему — семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Общая стоимость вымогаемых объектов оценивается в 39 млн рублей. Поскольку силовики пресекли деятельность группы, фактический ущерб потерпевшим смогли предотвратить.

Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает ТАСС.

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