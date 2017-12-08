В Адыгее осудили военнослужащего за разбой и изнасилование 20-летней давности на Кубани

Мужчина совершил преступления в 1997 году и 19 лет был в бегах.

По данным следствия, в ноябре 1997 года призывник войсковой части № 3738 рядовой Вартан Етумян вместе со своим знакомым, уголовное преследование которого прекращено в связи со смертью, были на хуторе Елинском в Краснодарском крае. Они зашли в один из домов, угрожали хозяевам ножами и похитили ювелирные украшения почти на 300 тыс. рублей, а также забрали 200 тыс. рублей. После этого злоумышленники приставили нож к горлу несовершеннолетней дочери хозяев дома, вывели ее в лесополосу и изнасиловали.

Спустя несколько дней в Белореченске Вартан Етумян, угрожая металлической заточкой, отобрал у незнакомой женщины куртку и ювелирные украшения на общую сумму более 1,2 млн рублей. У еще одной знакомой женщины он похитил украшения на 1 млн рублей, также угрожая ей насилием. После этого в течение 19 лет злоумышленник жил по подложным документам на территории Саратовской, Ивановской, Нижегородской и Ярославской областей. В июле 2017 года его задержали.

Доказательства, собранные военным следственным отделом СК РФ по Майкопскому гарнизону, суд признал достаточными для вынесения приговора. Мужчину осудили за вооруженный разбой и групповое изнасилование. Майкопский гарнизонный военный суд приговорил его к десяти годам лишения свободы, сообщает пресс-служба ВСУ СК России по ЮФО.

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