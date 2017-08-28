В Адыгее откроют строительный супермаркет «Квадрат»

Второй на Юге России специализированный центр керамики и сантехники откроется 1 сентября.

Первый подобный магазин много лет успешно работает в Краснодаре на улице Московской. Теперь товары для ремонта станут доступны жителям соседней республики. До открытия центра в Теучежском районе осталось несколько дней. Сейчас в торговом зале идут отделочные работы и установка интерьерных кабин.

«Открытие нашего второго комплекса «Квадрат» состоится 1 сентября. Теперь он и в Адыгее. На площади более чем в 1 тыс. кв. м представлен лучший ассортимент керамики и сантехники по самым доступным ценам самых известных производителей как отечественных, так и зарубежных стран», — рассказал руководитель службы мерчендайзинга Александр Пионтковский.

В центре будут представлены несколько сотен образцов плитки для пола, стен, потолка, разнообразие цветов, стилей и фактур. С коллекцией керамики, сантехники и всевозможных деталей можно будет познакомиться в шоу-румах. Кроме того, покупатели смогут воспользоваться услугами профессиональных дизайнеров. Они создадут уникальные 3D-проекты. С их помощью можно понять, как будет смотреться керамика, например, в ванной или на кухне. Профессиональные консультанты помогут найти каждому то, что придется по душе и по карману.

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